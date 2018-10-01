Минниханов показал в Instagram производство на металлургическом комбинате в Магнитогорске
Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Челябинскую область посетил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Сен 2018 в 11:11 PDT
С деятельностью завода Минниханова ознакомили Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Совета директоров комбината Виктор Рашников.
Производство толстолистового проката!<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Сен 2018 в 11:12 PDT
Делегация из Республики Татарстан осмотрела цеха по отливке металла в доменных печах, производство толстого листа и работу листопрокатного цеха, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, в рамках поездки глава республики встретится с активом татарской общины Челябинской области, возложит цветы первостроителям города и обсудит с главой региона перспективные направления сотрудничества между регионами.ОбществоВласть Татарстан
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