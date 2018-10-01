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Минниханов показал в Instagram производство на металлургическом комбинате в Магнитогорске

09:50, 01.10.2018
Минниханов показал в Instagram производство на металлургическом комбинате в Магнитогорске
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Челябинскую область посетил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

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Магнитогорский металлургический комбинат!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Сен 2018 в 11:11 PDT

С деятельностью завода Минниханова ознакомили Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Совета директоров комбината Виктор Рашников.

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Производство толстолистового проката!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Сен 2018 в 11:12 PDT

Делегация из Республики Татарстан осмотрела цеха по отливке металла в доменных печах, производство толстого листа и работу листопрокатного цеха, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в рамках поездки глава республики встретится с активом татарской общины Челябинской области, возложит цветы первостроителям города и обсудит с главой региона перспективные направления сотрудничества между регионами.

ОбществоВласть Татарстан
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