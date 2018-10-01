Новости общества

09:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск

08:56, 01.10.2018
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. В аэропорту Магнитогорска Рустама Минниханова встретили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Минниханов планирует посетить «Магнитогорский металлургический комбинат», Дом дружбы народов. Кроме того, глава республики встретится с активом татарской общины Челябинской области и возложит цветы первостроителям города, передает пресс-служба президента РТ.

Также президент Татарстана в завершении поездки встретится с главой Челябинской области и обсудит перспективные направления сотрудничества между регионами.

Напомним, ранее Минниханов обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты