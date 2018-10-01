Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. В аэропорту Магнитогорска Рустама Минниханова встретили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Минниханов планирует посетить «Магнитогорский металлургический комбинат», Дом дружбы народов. Кроме того, глава республики встретится с активом татарской общины Челябинской области и возложит цветы первостроителям города, передает пресс-служба президента РТ.

Также президент Татарстана в завершении поездки встретится с главой Челябинской области и обсудит перспективные направления сотрудничества между регионами.

Напомним, ранее Минниханов обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical.