Ученые CERN открыли две новые элементарные частицы

Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) во время экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) обнаружили две новые элементарные частицы и признаки присутствия третьей.



«Будущие исследования этих новых частиц позволят пролить свет на силу, связывающую вместе субатомные частицы — кварки», — пишет ТАСС со ссылкой на CERN.

Отмечается, что существование этих двух частиц было предсказано кварковой моделью. Они принадлежат к тому же семейству, что и протоны. Третья частица, присутствие которой, предположительно, обнаружили ученые CERN, согласно гипотезе, состоит из четырех кварков.

Открытие является шагом «в понимании физиками сильного ядерного взаимодействия — одной из четырех фундаментальных сил в природе».

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ поручило новосибирскому Институту ядерной физики им. Г.И.Будкера разработать проект электрон-позитронного коллайдера нового поколения.