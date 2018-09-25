УАЗ начнет поставки автомобилей в Мексику

Ульяновский автозавод вместе с партнером Logistics Dynamics Corporation открыл первый официальный дилерский центр УАЗ в Мексике.

В страну будут поставляться все автомобили модельного ряда УАЗ — в настоящий момент местный дистрибьютор завершает их сертификацию.

Так, в 2018 году УАЗ планирует экспортировать в Мексику свыше 100 внедорожников «Хантер», а также тестовые образцы автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Профи» для апробирования мексиканскими клиентами. Согласованный на 2019 год объем закупок компанией Logistics Dynamics Corporation превышает 300 машин, сообщает пресс-служба УАЗ.

Ранее на Ульяновском автозаводе стартовало производство модернизированного российского внедорожника УАЗ «Патриот».