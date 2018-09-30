В Башкортостане подорожали молоко и куриные яйца

В Башкирии выросли цены на молоко и куриные яйца. Данные на конец сентября приводит Башстатат.

По информации аналитиков, литр питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности подорожал на 1,4%. Стоимость молоко составляет 55,66 рубля. Цена за литр пастеризованного молока — 44,01 рубля.

Также в Башкирии за неделю на 6,9% подорожало пшено. Цена составила 44,14 рубля за килограмм. Белокочанная капуста стоит 18,92 рубля, шлифованный рис 51,50 рубля, яйца куриные выросли в цене на 3,6% и стоят 47,07 рубля за десяток.

Напомним, до конца года цены на автомобили в России могут вырасти на 10%.