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Британские СМИ сообщили о тайном визите принца Кентского в Россию

16:35, 30.09.2018
Британские СМИ сообщили о тайном визите принца Кентского в Россию
Фото: pxhere.com

Представитель британской королевской семьи в сентябре посетил Москву, несмотря на заявления властей Великобритании о нежелании посещать Россию.

Принц Кентский Майкл 19 сентября открыл в Москве частную школу Brookes, передает The Sun. Отмечается, что принц не афишировал решение поехать в Россию, но заручился согласием Министерства иностранных дел.

Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. В частности он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов, которые действует в стране.

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