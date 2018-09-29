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Казанский «Синтез» обыграл румынскую «Корону» в Лиге чемпионов по водному поло

20:20, 29.09.2018
Казанский «Синтез» обыграл румынскую «Корону» в Лиге чемпионов по водному поло
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» обыграл румынскую «Корону» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло. Игра прошла в черногорском городе Герцег-Нови и завершилась со счетом 13:8.

Следующий матч казанский клуб проведет завтра с «Ядраном». Начало игры — в 13.45 по мск.

Ранее «Синтез» проиграл греческому «Волиагмени» со счетом 8:10.

Спорт Татарстан
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