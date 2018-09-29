Казанский «Синтез» обыграл румынскую «Корону» в Лиге чемпионов по водному поло
Казанский «Синтез» обыграл румынскую «Корону» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло. Игра прошла в черногорском городе Герцег-Нови и завершилась со счетом 13:8.
Следующий матч казанский клуб проведет завтра с «Ядраном». Начало игры — в 13.45 по мск.
Ранее «Синтез» проиграл греческому «Волиагмени» со счетом 8:10.Спорт Татарстан
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