Новости бизнеса

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Ресторан «Voda Sneg» под Казанью продают за 130 млн рублей

15:46, 30.09.2018 1
Ресторан «Voda Sneg» под Казанью продают за 130 млн рублей
Фото: скриншот

Расположенный на берегу Волги в поселке Боровое Матюшино ресторанный комплекс «Voda Sneg» продается за 130 млн рублей.

«Предлагаемый к продаже объект состоит из нежилого здания-ресторана площадью 1 тыс. кв.м и собственного земельного участка 1,8 тыс. кв. м. Право собственности зарегистрировано», — говорится в объявлении на Avito.

Отмечается, что комплекс имеет собственную набережную протяженностью 120 м, парковку для катеров и яхт, бассейн и пляжную зону отдыха. Напомним, что комплекс открылся в 2014 году.

Ранее сообщалось, что житель Борового Матюшино продает картину за 1,5 млн рублей.

БизнесУслуги Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:20
    это тот, который в "Орле и решке" был показан?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок