Ресторан «Voda Sneg» под Казанью продают за 130 млн рублей

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Расположенный на берегу Волги в поселке Боровое Матюшино ресторанный комплекс «Voda Sneg» продается за 130 млн рублей.

«Предлагаемый к продаже объект состоит из нежилого здания-ресторана площадью 1 тыс. кв.м и собственного земельного участка 1,8 тыс. кв. м. Право собственности зарегистрировано», — говорится в объявлении на Avito.

Отмечается, что комплекс имеет собственную набережную протяженностью 120 м, парковку для катеров и яхт, бассейн и пляжную зону отдыха. Напомним, что комплекс открылся в 2014 году.

Ранее сообщалось, что житель Борового Матюшино продает картину за 1,5 млн рублей.