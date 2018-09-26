Житель Борового Матюшино продает картину за 1,5 миллиона рублей

Житель поселка Боровое Матюшино продает картину советского художника Артура Фонвизина за 1,5 млн рублей. Речь идет о женском портрете, написанном акварелью. Соответствующее объявление опубликовано на «Юле».

«Редкость. Больше нечего добавить», — написал пользователь в описании к картине.



Отметим, что пользователь разместил объявление о продаже картины на Avito. При этом заявленная стоимость почти в два раза ниже — 800 тыс. рублей.

Артур Фонвизин — советский живописец-акварелист. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина и Русском музее.