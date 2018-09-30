Россия победила в европейском чемпионате рабочих профессий

Cборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018.

При этом россияне заняли первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию.



Всего представители российской команды завоевали девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм, передает ТАСС.

Европейский чемпионат рабочих профессий проходил 25-29 сентября в столице Венгрии. Всего в нем участвовали 600 человек из 29 стран Европы. Следующие соревнования пройдут в Австрии в 2020 году.

Напомним, что два года назад Россия стала первой в общекомандном зачете на EuroSkills в Гетеборге.