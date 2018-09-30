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Татарстанцы завоевали две золотые медали на европейском чемпионате рабочих профессий

11:26, 30.09.2018
Татарстанцы завоевали две золотые медали на европейском чемпионате рабочих профессий
Фото: скриншот видео youtube.com

Представители Республики Татарстан завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018, победителем которого стала команда России.

Андрей Дюбанов и Павел Фадеев стали лучшими в компетенции «Мобильная робототехника», а Альберт Минеев завоевал «золото» в компетенции «Инженерный дизайн CAD», сообщается на сайте WorldSkills Russia.

Добавим, что всего представители российской команды завоевали девять золотых, восемь серебряных, две бронзовых медали и десять медальонов за профессионализм.

Россияне заняли 1-е место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц.

Общество Татарстан
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