Татарстанцы завоевали две золотые медали на европейском чемпионате рабочих профессий

Представители Республики Татарстан завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018, победителем которого стала команда России.

Андрей Дюбанов и Павел Фадеев стали лучшими в компетенции «Мобильная робототехника», а Альберт Минеев завоевал «золото» в компетенции «Инженерный дизайн CAD», сообщается на сайте WorldSkills Russia.



Добавим, что всего представители российской команды завоевали девять золотых, восемь серебряных, две бронзовых медали и десять медальонов за профессионализм.

Россияне заняли 1-е место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц.