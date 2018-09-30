Власти к концу октября разработают меры поддержки российского автопрома

Меры государственной поддержки российского автопрома будут разработаны к третьей к концу октября.

«Договорились, что к концу третьей декады октября попытаемся выработать консолидированные решения для всего автопрома. Практически можно говорить о том, что сегодня создана саморегулируемая организация, когда бизнес сам вырабатывает правила игры на рынке» — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.



Он также добавил, что государство своими мерами поддержки, своими механизмами не должно стать инструментом недобросовестной конкуренции, передает " Интерфакс".

Также Дмитрий Козак рассказал, что в России создадут болид для «Формулы-1», который не будет иметь аналогов в мире.