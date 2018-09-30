Козак анонсировал создание российского болида для «Формулы-1»

В России создадут болид для «Формулы-1», который не будет иметь аналогов в мире, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

«В обозримой перспективе должен появиться российский болид, который не имеет аналогов в мире» — рассказал Козак в Сочи.

По словам вице-премьера, пока сроки его создания не установлены.

«Сегодня мы обсуждали нашу совместную работу с автопроизводителями до 24 года. На ближайшие 6 лет. В этот период, думаю, вряд ли появится полностью российский болид. Но это создание платформы, чтобы в течение ближайшего десятилетия это появилось» — цитирует Козака «Интерфакс».



В Сочи с 28 по 30 сентября проводится пятый Гран-при России «Формулы 1». Сегодня гонку должен посетить президент России Владимир Путин.

