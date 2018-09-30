Глава РБ Рустэм Хамитов встретился с руководством РФС

В Доме республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во встрече также приняли участие члены исполкома РФС Рохус Шох, Михаил Бочкарев, Алексей Смертин и генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов.

Стороны обсудили развитие детско-юношеского и профессионального футбола, участие Башкортостана в федеральных программах поддержки спорта, формирование футбольной инфраструктуры в республике.

— Для нашей республики, как и для страны в целом, это очень важный вид спорта. Им занимаются порядка 50 тысяч человек — не много и не мало. В то же время почти 7-8 тысяч человек занимаются в детских футбольных школах, академии футбола при ФК «Уфа». Одним словом, потихонечку, шаг за шагом мы движемся в плане развития всего футбольного хозяйства, — отметил Хамитов.

Глава Башкирии затронул вопрос строительства новой арены: «В части материальной базы нам хотелось бы построить современный стадион, примерно на 15—20 тысяч мест. Нам не нужен какой-то глобальный вариант из тех, что готовились к чемпионату мира. Думаю, что нам нужен достаточно скромный, но в то же время современный вариант спортивной арены».

