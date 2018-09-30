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Заместителем премьер-министра Башкортостана назначен Фанзиль Чингизов

10:29, 30.09.2018
Заместителем премьер-министра Башкортостана назначен Фанзиль Чингизов
Фото: glavarb.ru

Заместителем премьер-министра правительства Башкортостана стал Фанзиль Чингизов. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Ранее Чингизов занимал пост главы администрации Кармаскалинского района. В новой должности чиновник будет курировать вопросы образования, культуры, а также сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Напомним, ранее министром молодежной политики и спорта Башкортостана стал Руслан Хабибов.

ОбществоВласть Башкортостан
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