Заместителем премьер-министра Башкортостана назначен Фанзиль Чингизов
Заместителем премьер-министра правительства Башкортостана стал Фанзиль Чингизов. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.
Ранее Чингизов занимал пост главы администрации Кармаскалинского района. В новой должности чиновник будет курировать вопросы образования, культуры, а также сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Напомним, ранее министром молодежной политики и спорта Башкортостана стал Руслан Хабибов.ОбществоВласть Башкортостан
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