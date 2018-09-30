Уфимский «Толпар» примет «Сибирских снайперов»

Уфимский «Толпар» 30 сентября и 1 октября проведет очередные матчи чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Башкирский клуб на льду Уфимского Дворца спорта примет «Сибирских снайперов» из Новосибирска.

Ранее в домашней серии уфимцы дважды уступили «Стальным лисам» из Магнитогорска — 1:2 и 2:3, а также разгромили новокузнецких «Кузнецких медведей» — 4:0 и 5:2.

«Толпар» лидирует в Восточной конференции МХЛ, набрав в 10 матчах 17 очков. Соперники уфимцев из Новосибирска на 11-м месте, в их активе девять очков в шести сыгранных поединках. После четырех стартовых домашних побед «снайперы» дважды уступили «Авто» в Екатеринбурге.

