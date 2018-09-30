СК «Горный» уступил уфимской «Агидели» в первом очном матче
Уфимская женская команда «Агидель» в Ухте провела свой первый из трех спаренных матчей против СК «Горный». В стартовом противостоянии хоккеистки «Агидели» владели ощутимым преимуществом и закономерно добились уверенной «сухой» победы — 4:0, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Голами в составе уфимок отметились:
0:1 (03:38) — Мария Печникова (Анна Шибанова, бол.);
0:2 (10:35) — Елизавета Роднова (Екатерина Лебедева, Николь Чупкова);
0:3 (42:28) — Алена Миллс (Мария Баталова);
0:4 (43:05) — Полина Лучникова (Ольга Сосина).
Повторный поединок СК «Горный» и «Агидель» сыграют 30 сентября.
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