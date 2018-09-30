Во время пожара погиб известный саратовский общественник

Известный саратовский врач и член Общественной палаты региона Сергей Утц скончался во время пожара.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. Общественник находился на даче, расположенной в Энгельсском районе. По предварительным данным, в подвальном помещении вспыхнул пожар, который Утц вместе с женой пытались самостоятельно потушить. В результате мужчина скончался на месте, его супруга была доставлена в реанимацию, пишет «Взгляд-инфо». Добавим, Сергею Утцу было 57 лет.

Напомним, ранее основатель рок-группы Jefferson Airplane скончался на 77-м году жизни.