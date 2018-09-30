В России после 2030 года начнется серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолетов

Серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолетов в России начнется после 2030 года.



«По нашим ощущениям нам потребуется два-три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также еще 10–15 лет для получения серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки по просторам нашей родины» — рассказал генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Кирилл Сыпало.



По его словам, научный центр проводит работу по сверхзвуковой тематик в рамках международных консорциумов и сотрудничества с Минпромторгом, передают "Известия".

Сыпало уточнил, что сейчас необходимо решить вопрос, как сделать технику экономичной и безопасной одновременно.

Ранее в России начались испытания нового самолета радиолокационного обнаружения.

