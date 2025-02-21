В Казани во втором квартале 2025 года стартует строительство катализаторной фабрики

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

В Казани во втором квартале 2025 года стартует строительство фабрики катализаторов для нефтехимии. Проект СИБУРа представили на Форуме будущих технологий.

Производство станет первым в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения наиболее востребованных синтетических материалов — полиэтилена и полипропилена. Общий объем выпуска составит более тысячи тонн в год.

В рамках проекта первыми построят мощности по производству хромовых катализаторов. Этот тип катализаторов используется на «Казаньоргсинтезе», «ЗапСибНефтехиме», а в перспективе будет применяться и на Амурском газохимическом комплексе.



Завершение строительства и запуск производства ожидаются в 2027 году.

После этого будут построены еще пять технологических линий, которые обеспечат выпуск двух типов металлоценовых катализаторов и двух типов титановых катализаторов. На шестой технологической линии будет запущено производство силикагеля, используемого в качестве носителя для каталитических систем.

Елизавета Пуншева