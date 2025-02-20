В фермерских хозяйствах Татарстана запустили умное видеонаблюдение

В семи фермерских хозяйствах Татарстана запустили умное виденаблюдение для контроля процесса доения коров и фиксации нарушений. В результате внедрения решения на фермах снизилась заболеваемость животных и повысилось качество продукции, что вкупе привело к росту производительности на 31%. Об этом сообщили в МТС, который реализует проект в сотрудничестве с Республиканским информационно-вычислительным центром (АО РИВЦ).

Еще один проект касается установки умных датчиков на доильном оборудовании. Его реализовали в крупных фермерских хозяйствах Бавлинского района Татарстана. Такое оборудование позволяет без участия человека собирать данные о производительности животных. В режиме онлайн они передаются в личный кабинет пользователя, где формируются удобные для анализа таблицы и наглядные графики. На основе выгруженных данных фермеры могут принимать решения о рационе, объемах корма и других важных аспектах ухода за животными. Внедрение такого решения позволило сократить расходы на ветеринарное лечение и добиться снижения заболеваемости коров на 30%.

— Сельское хозяйство — одно из важнейших составляющих экономики Татарстана. Проекты, реализованные совместно с АО РИВЦ, ответственным за цифровую трансформацию аграрного сектора республики, могут быть расширены и масштабированы и на другие хозяйства не только Татарстана, но и других российских регионов. Они также могут быть актуальны для любого агропредприятия, и думаю, будут востребованы среди фермеров, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

— В 2024 году Татарстан вошел в тройку лидеров по производству продукции сельского хозяйства среди российских регионов. Внедрение технологий дает возможность улучшать производственные показатели и обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона. К примеру, в сельском хозяйстве, где производительность труда остается довольно низкой, цифровые решения, в том числе с применением искусственного интеллекта, позволяют усилить, ускорить, где-то даже восполнить отсутствие человека. На основе анализа реализуемых в регионе проектов мы понимаем, какую экономическую выгоду могут дать хозяйствам технологии, видим их востребованность и делаем ставку на цифровизацию, — отметил генеральный директор АО РИВЦ Нияз Халиуллин.