Кредиты аграриям начали выдавать по повышенным ставкам

Фермеры вынуждены брать займы под 8,3% или 12,5% годовых вместо прежних 5%

Фото: Реальное время

Фермеры Татарстане вынуждены переоформлять договоры льготного кредитования из-за повышения процентной ставки. Главным финансовым партнером аграриев остается «Россельхозбанк», на втором месте — Сбербанк, хотя крупнейший банк страны в начале года заявил, что больше не будет выдавать льготных займов сельхозпроизводителям и только после переговоров решил остаться в программе в 2025 году на тех же условиях. Сейчас фермеры вынуждены брать займы под 8,3% или 12,5% годовых вместо прежних 5%.

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров считает, что повышение процентной ставки по льготным кредитам негативно влияет на развитие фермерских хозяйств.

— За полученные ранее кредиты, например в начале 2020 года, сейчас производят перерасчет ставок, их повышают. Это происходит в связи с тем, что государство, в частности Минсельхоз, уменьшило размер субсидий, выплат по процентам. В этом году банки уже начали вызывать фермеров, чтобы они перезаключили свои договоры. То есть если раньше они получили кредиты под 5%, то сейчас должны будут платить по повышенной ставке, которая составляет около 8% и более, — рассказал Байтемиров.



В части выделения субсидий также есть вопросы. Фермерам выделяют ограниченное количество средств: от 100% всей финансовой помощи на их долю приходится около 16%.

Большая часть поддержки идет крупным агрохолдингам, посетовал Байтемиров: «Неудивительно, что идет тенденция к сокращению фермерских хозяйств. За последние несколько лет около 15—20% фермеров перешли на другую организационно-правовую форму и стали ЛПХ. Фермеры говорят, что их замучили всевозможными проверками, а в личные подсобные хозяйства проверяющие органы ходят не так часто. Думаю, что мы должны приложить усилия, чтобы остановить эту тенденцию».

Что изменилось в льготном кредитовании аграриев Татарстана и как это восприняли фермеры — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова