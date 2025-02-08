Цены на молоко в Татарстане выросли на 37% в 2024 году

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В 2024 году в Татарстане наблюдается значительное увеличение закупочных цен на молоко-сырье, которые выросли на 37% по сравнению с прошлым годом, достигнув средней цены в 36 рублей 16 копеек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

По словам Зяббарова, цены варьируются в зависимости от района. Самые высокие закупочные цены фиксируются в:

Балтасинском;

Высокогорском;

Арском;

Кукморском районах.

Тогда как в Лениногорском, Зеленодольском, Дрожжановском и Апастовском — самые низкие.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако общее поголовье крупного рогатого скота в республике снизилось на 33,3 тыс. голов по сравнению с предыдущим годом и составляет 215 тыс. голов. Основные потери заметили в:

Дрожжановском;

Нурлатском;

Пестречинском;

Кукморском районах.

В Бугульминском и Чистопольском районах наблюдается позитивная динамика.

Для поддержки сельскохозяйственного производства в 2024 году было выделено 302 млн рублей на содержание коров, однако, по словам министра, снижение поголовья — следствие сложных климатических условий и колебаний цен в 2023 году. На начало года в республике насчитывается 86,7 тыс. голов коров.

Также Марат Зяббаров доложил о результатах работы малых форм хозяйствования в 2024 году. По его словам, их силами было произведено продукции на сумму 142,2 млрд рублей, что составляет 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств.

Анастасия Фартыгина