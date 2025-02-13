Посевная кампания в России начнется на 7–12 дней раньше из-за климата

Фото: Роман Хасаев

В этом году посевная кампания в России стартует на 7–12 дней раньше обычного, что обусловлено глобальными изменениями климата. Об этом сообщил директор Департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

По его словам, в течение ближайших десяти лет ожидается повышение температурного режима на 1,5 градуса, что окажет значительное влияние на аграрный сектор. Региональные изменения уже заметны: в этом году зимний покров практически не образовался и «зимы не было», подчеркнул Некрасов.



Напомним, что Минсельхоз России объявил о введении квот на импорт семян сахарной свеклы, что связано с дефицитом ресурсов на внутреннем рынке. Некрасов сообщил, что текущие закупки семян вызывают серьезные опасения у властей.



Анастасия Фартыгина