Производители цемента в Татарстане готовы зафиксировать цены для строителей

Фото: Илья Репин

Производители цемента, нерудных и инертных материалов готовы зафиксировать цены на свою продукцию для строительного сектора Татарстана сроком на один год. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана VIII созыва Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

— Эта мера позволит зафиксировать стоимость строительства, в первую очередь социальных объектов, исключив риски дополнительных расходов и ценовых колебаний, которые напрямую влияют на сроки и бюджет строительства. Хочу выразить благодарность компаниям, которые поддержали это предложение, за понимание и готовность пойти на этот важный шаг для общего блага. Вместе мы создадим устойчивую основу для дальнейшего развития республики и строительства доступных и качественных объектов для наших граждан, — сказано в сообщении.

Сейчас ведутся переговоры, чтобы включить в этот процесс металлургические предприятия и производителей кабельной продукции.

— Мы уверены, что Татарстан останется одним из ведущих регионов по темпам и качеству строительных работ в стране, — отметил Вольфсон.



Рената Валеева