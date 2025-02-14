«Казаньоргсинтез» в три раза снизит объем выбросов на факельной системе

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

До конца 2025 года предприятие планирует завершить реконструкцию установок по возврату побочных газов в производство полиэтилена. Рализация проекта позволит снизить объем выбросов на факельной системе данного производства в три раза, а также значительно повысить экологичность и эффективность предприятия.

Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей. Его реализация стала возможной благодаря масштабной модернизации трех линий по выпуску полиэтилена высокой плотности, последняя из которых (реактор В) была обновлена в декабре прошлого года.

— Говоря о проекте модернизации производства полиэтилена высокой плотности «Казаньоргсинтеза», важно отметить, что при его реализации, предусматривающей трехкратное повышение мощности, предприятием обеспечивается исключение роста выбросов в атмосферный воздух. Модернизация включает в себя инновационные решения по ресурсосбережению и минимизации воздействия на атмосферный воздух. Использование системы рекуперации направлено на существенное снижение влияния на атмосферный воздух благодаря улову и возврату в производственный процесс углеводородных газов вместо сжигания их на факеле, — прокомментировала работу предприятия доктор химических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан Раиса Шагидуллина.