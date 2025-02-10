Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» завоевала 16 золотых медалей на выставке «Продэкспо-2025»

Золотом эксперты отметили 10 видов соусной и джемовой продукции «Махеевъ»; еще 6 золотых медалей получили сладости кондитерской фабрики ESSEN

Фото: предоставлено АО "Эссен Продакшн АГ"

Сразу 16 продуктов АО «Эссен Продакшн АГ» завоевали золотые медали XXXI Международного конкурса «Лучший продукт — 2025» на международной выставке «Продэкспо». Мероприятие прошло с 3 по 7 февраля в Москве.

«Золотом» эксперты отметили 10 представленных продуктов ТМ «Махеевъ»:

три вида кетчупа: «Кавказский», «Острый томатный» и «Томатный без сахара и крахмала»;

три джема: «Персик-манго», «Вишневый», «Черничный»;

два топинга: «Мягкая карамель», «Молочный с какао»;

майонез «Провансаль»;

майонезный соус «Цезарь».

Шесть золотых медалей завоевала продукция кондитерской фабрики ESSEN: молочный шоколад «CHO KО-TE» с молочной начинкой; конфета из линейки «ДаЁжъ!» с карамелью, изюмом, арахисом и криспи; мини-десерт «BON BONEL» с карамелью и печеньем с какао; конфеты «МАГИЯ» с дробленым фундуком; набор жевательных конфет «SWEETY! КИСЛЫЙ МИКС» и набор сливочного ириса.

Аделя Абдуллина, директор по коммуникациям, АО «Эссен Продакшн АГ», комментирует результаты участия в конкурсе:

— Мы рады тому, что на «Продэкспо» был дан такой яркий старт нашему деловому году. Продукты ТМ «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN — традиционные триумфаторы выставок и премий, однако впервые сразу 16 наших продуктов получили золотые медали. Как можно увидеть, среди победителей есть наши новинки, выпущенные в течение последнего года: например, мини-десерт «BON BONEL» или новая конфета из линейки «ДаЁжъ!». Наши технологи из отдела разработки новых продуктов постоянно думают о том, чем расширить наш ассортимент, дать новые яркие вкусы, при этом сохраняя безупречное качество. Триумф на конкурсе «Лучший продукт — 2025» подтверждает: все это удается сделать!

Реклама. АО «Эссен Продакшн АГ»