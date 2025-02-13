Минсельхоз России из-за дефицита вводит квоты на импорт семян сахарной свеклы

Фото: Максим Платонов

Минсельхоз России объявил о введении квот на импорт семян сахарной свеклы, что связано с дефицитом ресурсов на внутреннем рынке. Директор Департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что текущие закупки семян вызывают серьезные опасения у властей.

Некрасов также подчеркнул, что в этом году посевная кампания начнется на 7–12 дней раньше обычного из-за глобального изменения климата. По его прогнозам, в ближайшие десять лет ожидается повышение температурного режима на 1,5 градуса, что может оказать значительное влияние на сельское хозяйство. Он заявил, что регионы Поволжья уже ощутили последствия потепления, так как зимний покров в этом году практически не сформировался.

Директор Минсельхоза призвал аграриев адаптироваться к изменениям климата и пересмотреть технологии производства сельхозпродукции для обеспечения устойчивости в условиях глобального потепления.

Напомним, что Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции агропромышленного комплекса, произведя сельхозпродукции на сумму 343,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Анастасия Фартыгина