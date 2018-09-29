Президент Сербии попросит поддержки у Путина в связи с ситуацией в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросит поддержки на международном уровне в связи с ситуацией в Косово.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — приводит ТАСС слова сербского президента.

Ранее Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий Косово, чей спецназ занял позиции около озера ГЭС «Газиводе», которая находится под контролем Белграда.