Президент Сербии привел армию в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий Косово.

«Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии», — говорится в сообщении государственного агентства Tanjug.

Как отмечает «Газета.ру», косовский спецназ занял позиции около озера ГЭС «Газиводе», который находится, под контролем Белграда. и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины.

Ранее сообщалось, что Албания упразднит границу с Косово с 2019 года.