Президент Сербии привел армию в полную боеготовность
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий Косово.
«Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии», — говорится в сообщении государственного агентства Tanjug.
Как отмечает «Газета.ру», косовский спецназ занял позиции около озера ГЭС «Газиводе», который находится, под контролем Белграда. и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины.
Ранее сообщалось, что Албания упразднит границу с Косово с 2019 года.Происшествия
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