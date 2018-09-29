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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида величиной с Биг-Бен

22:58, 29.09.2018
В NASA сообщили о приближении к Земле астероида величиной с Биг-Бен
Фото: pixabay.com

Космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1, размеры которого сопоставимы с английским Биг-Беном. Объект будет наиболее близок к планете 3 октября.

Как сообщает Express, длина астероида варьируется от 70 до 160 метров. Скорость, с которой движется SP1, составляет около 60 тыс. км/ч.

Ранее в Сети появились первые снимки поверхности астероида.

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