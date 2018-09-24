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В Сети появились первые снимки поверхности астероида

01:31, 24.09.2018
В Сети появились первые снимки поверхности астероида
Фото: hayabusa2.jaxa.jp

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выложило фотографии с поверхности астероида Рюгу.

Снимки получены от двух японских роверов, запущенных с зонда «Хаябуса-2». Они смогли совершить первую в истории успешную посадку на поверхность астероида и сделать фотографии. Оба аппарата, как отмечается на сайте JAXA, находятся в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что NASA представило проекты жилья для астронавтов на Марсе.

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