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Крымский мост 1 октября откроется для движения грузовиков

21:55, 29.09.2018
Крымский мост 1 октября откроется для движения грузовиков
Фото: ru.wikipedia.org / VMorozoff

Крымский мост с 1 октября откроется для движения грузового транспорта.

«В понедельник, 1 октября, в 00.00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Напомним, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В конце июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства сооружения.

ОбществоИнфраструктура
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