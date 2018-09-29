Скрипаль передавал информацию британской разведке с помощью невидимых чернил — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль дважды передавал британской разведке MI6 сведения при помощи невидимых чернил в книгах.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на книгу Марка Урабана «Skripal Files», оба раза Скрипаль передавал книги с информацией через супругу. В первый раз это произошло в Аликанте, во второй раз — в Малаге.

По словам автора книги, жена бывшего полковника не знала о «содержании» книги.

Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль работал на разведку четырех стран НАТО.