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Скрипаль передавал информацию британской разведке с помощью невидимых чернил — СМИ

19:52, 29.09.2018
Скрипаль передавал информацию британской разведке с помощью невидимых чернил — СМИ
Фото: pxhere.com

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль дважды передавал британской разведке MI6 сведения при помощи невидимых чернил в книгах.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на книгу Марка Урабана «Skripal Files», оба раза Скрипаль передавал книги с информацией через супругу. В первый раз это произошло в Аликанте, во второй раз — в Малаге.

По словам автора книги, жена бывшего полковника не знала о «содержании» книги.

Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль работал на разведку четырех стран НАТО.

Справка

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

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