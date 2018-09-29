Премьер-министр Молдавии призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе выступления на 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке призвал Россию вывести войска из Приднестровья.

«Сегодня, опять же, с этой трибуны мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооруженных сил и вооружений в соответствии с обязательствами, взятыми на встрече на высшем уровне ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и Устава ООН», — цитирует его пресс-служба правительства.

Ранее ПА ОБСЕ одобрила предложение о выводе российских войск из Приднестровья.