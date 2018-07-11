ПА ОБСЕ одобрила предложение о выводе российских войск из Приднестровья

Парламентская Ассамблея ОБСЕ поддержала предложения о выводе российских войск с территории Молдавии.



«Ассамблея понимает необходимость общих усилий и совместных действий для того, чтобы добиться окончательного вывода российских войск с территории Молдавии. Правящая партия Молдавии и ее лидер Влад Плахотнюк намерены и в дальнейшем придерживаться прагматизма и твердости в достижении поставленных целей», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу делегации Молдавии в ПА ОБСЕ, зампредседателя правящей Демпартии Серджиу Сырбу.



Депутаты также высказалась «за продолжение переговоров в формате «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта и выполнение ранее достигнутых в ходе переговоров договоренностей.

Декларация была принята в отсутствие российской делегации, которая покинула зал заседаний из-за разногласий по некоторым пунктам, связанным с ситуацией вокруг Крыма.

Напомним, Генассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию о выводе российских миротворцев с территории непризнанного государства. В Приднестровье заявили, что не собираются выводить российский контингент пока не будет урегулирован конфликт с Молдовой.