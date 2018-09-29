Порошенко отказался возвращать России долг в $3 млрд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не будет возвращать России долг в $3 млрд.

«Защитили от требований России возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез из Украины. Мы доказали, что несправедливо требовать с Украины вернуть эти платежи», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.