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Порошенко отказался возвращать России долг в $3 млрд

17:29, 29.09.2018
Порошенко отказался возвращать России долг в $3 млрд
Фото: wikipedia.org / Вадим Чуприн

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не будет возвращать России долг в $3 млрд.

«Защитили от требований России возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез из Украины. Мы доказали, что несправедливо требовать с Украины вернуть эти платежи», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.

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