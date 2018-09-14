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Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.

13:23, 14.09.2018
Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, дело направлено о взыскании долга направлено на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция решила, что суд ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на $3 млрд на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако потом допустил дефолт по этим облигациям.

Экономика
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