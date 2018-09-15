С территории у Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора

Во время уборки территории у Голубых озер в Казани удалось собрать два КАМАЗа мусора.

Как передает пресс-служба Министерства экологии РТ, уборку проводили более 200 человек. Так, члены Русского географического общества очистили дно водоема, а неравнодушные к окружающей среде люди очистили прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе за полтора месяца УК вывезли 15 тысяч куб. м мусора.