С территории у Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора
Во время уборки территории у Голубых озер в Казани удалось собрать два КАМАЗа мусора.
Как передает пресс-служба Министерства экологии РТ, уборку проводили более 200 человек. Так, члены Русского географического общества очистили дно водоема, а неравнодушные к окружающей среде люди очистили прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе за полтора месяца УК вывезли 15 тысяч куб. м мусора.Общество Татарстан
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