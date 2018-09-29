В Ульяновской области экс-начальница «Почты России» похитила более 150 тысяч рублей из кассы

Бывшая начальница отделения «Почты России» в одном из сел Старомайнского района Ульяновской области осуждена за хищение денег из кассы учреждения.

Установлено, что с мая по июнь прошлого года 43-летняя сотрудница похитила из кассы вверенного ей почтового отделения 154 900 рублей. Также она трижды присваивала деньги, переданные жителями в счет оплаты коммунальных услуг, — порядка 11 тысяч рублей, рассказали в Чердаклинском районном суде.

Во время судебного процесса женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил экс-главу почтового отделения к двум годам и 10 месяцам условного лишения свободы с компенсаций украденных средств.

Напомним, ранее грузчики «Шереметьево» украли у экс-футболиста «Арсенала» 11 тысяч долларов.