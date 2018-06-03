Грузчики «Шереметьево» украли у экс-футболиста «Арсенала» 11 тысяч долларов

Полиция задержала двух грузчиков московского аэропорта «Шереметьево», укравших 11 тысяч долларов у бывшего футболиста «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану.



Мужчина прилетел из Лондона в Москву, далее из аэропорта «Шереметьево» — в Калининград. Пропажу денег потерпевший обнаружил в номере отеля.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту «Шереметьево» были установлены и задержаны два грузчика 1988 и 1982 годов рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса «Лондон — Москва» и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», — передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу», — добавила Волк.