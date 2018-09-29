Курбан Бердыев: «Шесть бывших игроков „Рубина“ в составе „Крыльев“? Не думаем об этом»

Наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев во время открытой тренировки в очередной раз посетовал на плохую игру в Туле, а так же рассказал кого не ждать на поле в ближайшем матче с «Крыльями» и оценил соперника.

– Расскажите, каково физическое состояние команды? Кто не сможет сыграть?

– Не будет Цаллагова и Чико. Остальные все готовятся.

– В каком состоянии Сезар Навас, не игравший с «Химками»?

– Ему просто дали отдохнуть. Всё нормально у него.

– А как состояние Сослана Джанаева?

– Улучшения есть. Мы планируем, что к 20 числам октября он будет готов.

– Что можете сказать про новичка команды Игоря Калинина?

– Надеемся, что вольётся в коллектив. Перспективы есть.

– Его подписание – это не вынужденная мера? Он проходил просмотр ещё в августе.

– Нет. Там были другие вопросы. Не хотел бы об этом говорить.

– Практически каждый матч вы тасуете крайних защитников. В перспективах есть обретение стабильности?

– Мы рассчитывали на Цаллагова. К сожалению, он травму получил. Кудряшов надолго выбыл. Только к этой игре готовится. У нас особо выбора и не было – Устинов и Байрамян.

– За «Крылья Советов» сегодня играют сразу 6 человек, кто раньше выступал за «Рубин». Это учитывается при подготовке

– Нет. Вообще об этом даже не говорится и не обсуждается.

— Что можете сказать о сопернике?

У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.

– «Рубина» давно не проигрывает в чемпионате. У «Крыльев» два подряд разгромных поражения. Это имеет значение?

– Думаю, нет. Матчи против «Крыльев» всегда принципиальные. Каждая игра – это отдельная история.

– В конце прошлого года вы с «Крыльями» встречались в кубке страны. Как сейчас можете охарактеризовать стиль команды Андрея Тихонова?

– Да, это сочетаний систем игры в 4 и в 5 защитников. Разнообразие. Соперникам сложнее подстраиваться под такие команды, у которых разные система ведения игры.

А вот Филип Уремович, похоже, пока не слишком детально разбирал предстоящего соперника, поэтому отделался довольно абстрактными и общими характеристиками самарской команды.

– Основная проблема «Рубина» в прошлом году – это позиционное нападение. Как оцените его состояние в этом сезоне?

– Улучшения есть. В плане позиционной атаки в начальной стадии – нет. А в средней части поля улучшения есть. В какой-то степени уже получается на трети соперника. Но есть ещё много работы.

— Вы были очень недовольны игрой в Туле...

— Да. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки, — подвел к окончанию пресс-подход Бердыев, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».



