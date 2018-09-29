Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019—2021 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Сегодня документ был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, указано в электронной базе данных палаты.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей.



Проект профицитного бюджета был одобрен правительством РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября.