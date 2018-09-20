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Бюджет России станет профицитным впервые с 2014 года — Медведев

13:56, 20.09.2018
Бюджет России станет профицитным впервые с 2014 года — Медведев
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года.

«Объем государственного внешнего долга остается на относительно невысоком уровне. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей», — приводит слова Медведева пресс-служба Правительства.

По его словам, в 2019 году правительство фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков.

Отмечается, что при подготовке бюджета Кабмин ориентировался на «полное выполнение всех социальных обязательств и формирование условий для укрепления нашей экономики».

Ранее сообщалось, что правительство резко увеличит расходы на «материальную мотивацию» чиновникам.

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