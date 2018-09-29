Николай Цулыгин: «Соперник очень здорово отыграл в обороне»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин после поражения от подольского «Витязя» прокомментировал промахи своих подопечных:



— Поздравляю «Витязь» с победой. Сегодня соперник очень здорово отыграл в обороне, хорошо сыграл вратарь. Они смогли использовать все наши недоработки, которые были у нас в игре, забили и выстояли, — сказал наставник «юлаевцев».

«Салават Юлаев» проиграл «Витязю» со счетом 2:3 после двух побед в Челябинске над «Трактором» (5:0) и в Минске над «Динамо» — 3:1.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет дома 1 октября против ЦСКА.