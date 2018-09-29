В аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 15 человек
В результате аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 15 человек.
По словам источника «Интерфакса», предварительной причиной аварии является нарушение правил дорожного движения.
«Предварительно установлено, что автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, как основную причину рассматриваем нарушение ПДД», — заявил собеседник агентства.
В полиции подтвердили факт ДТП в Подмосковье и добавили, что погибших нет.
Ранее при столкновении двух автобусов на участке трассы «Дон» в Воронежской области погибли пять человек, еще 20 пострадали.Происшествия
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