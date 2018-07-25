Индия почти договорилась о поставке машин Казанского вертолетного завода на 1 млрд долларов

Министерство обороны Индии практически завершило переговоры с российской стороной относительно приобретения 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) на сумму 1,1 млрд долларов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные индийские источники, контракт, скорее всего, будет подписан во время визита президента России Владимир Путина в Индию в начале октября на ежегодный двусторонний саммит лидеров двух стран.

Из 48 вертолетов, 38 предназначены для ВВС Индии, а десять — для министерства внутренних дел Индии.



Ранее «Реальное время» уже писало, что КВЗ может получить экспортный контракт с Индией на 1 миллиард долларов.