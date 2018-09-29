Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту избиения артистки Пермского театра оперы и балета

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на коллектора по факту избиения артистки Пермского театра оперы и балета Валерии Лебедевой. Об этом написала пострадавшая на своей странице в соцсети.

Девушка выложила постановление, где сообщается, что угрозы от мужчины были только в словесной форме и каких-либо действий, угрожающих жизни и здоровью пермячки, не было, «в связи с этим отсутствуют признаки преступления».

Напомним, инцидент произошел 15 августа. Валерия Лебедева рассказала, что неизвестные мужчины пришли к ней домой и искали некую Светлану, которая должна микрофинансовой компании деньги. Так и не найдя нужную женщину, коллекторы ушли на улицу.

Валерия начала снимать их на камеру, после чего мужчины набросились на нее и избили. Позже полицейские задержали одного из коллекторов.