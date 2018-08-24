Полицейские задержали коллектора, напавшего на артистку Пермского театра оперы и балета

Полицейские задержали коллектора, который подозревается в нанесении ушибов артистке хора Пермского театра оперы и балета Валерии Лебедевой.

Сотрудники органов правопорядка, изучив записи с камер видеонаблюдения, получили приметы подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его личность была установлена. Им оказался пермяк 1981 года рождения, добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

В настоящий момент возбуждено административное производство по факту побоев. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент произошел 15 августа. По словам пострадавшей, неизвестные мужчины пришли к ней домой и искали некую Светлану, которая должна микрофинансовой компании деньги. Так и не найдя нужную женщину, коллекторы ушли на улицу. Валерия начала снимать их на камеру, после чего мужчины набросились на нее и избили.