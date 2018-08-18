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Артистка Пермского театра оперы и балета обвинила коллекторов в избиении

09:55, 18.08.2018
Артистка Пермского театра оперы и балета обвинила коллекторов в избиении
Фото: pixabay.com

Артистка хора Пермского театра оперы и балета Валерия Лебедева обвинила коллекторов в избиении.

Инцидент произошел 15 августа. По ее словам, неизвестные мужчины пришли к ней домой и искали некую Светлану, которая должна микрофинансовой компании деньги. Так и не найдя нужную женщину, коллекторы ушли на улицу. Валерия начала снимать их на камеру, после чего мужчины набросились на нее и сильно избили, передает «Вкурсе».

Пермячка обратилась в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю информацию о поступившем заявлении подтвердили. По данному факту проводится проверка.

Напомним, прикамский экс-полицейский отправится в колонию за избиение подростка.

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